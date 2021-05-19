كنوز مصرية تزين مطار القاهرة بمتحفين جديدين

المصدر: القاهرة - رويترز

افتتحت وزارة السياحة والآثار المصرية، متحفين في مطار القاهرة الدولي، أمس الثلاثاء، احتفالاً باليوم العالمي للمتاحف.

وقالت الوزارة في بيان إن المتحفين اللذين تم إنشاؤهما في صالتي الوصول رقم 2 و3 بمطار القاهرة الدولي يضمان ما يقرب من 360 قطعة أثرية.

وأضافت أن من المقرر افتتاح متاحف مماثلة في مطارات أخرى بجميع أنحاء البلاد.

وتأتي الخطوة في الوقت الذي تأمل فيه مصر في زيادة أعداد الزائرين هذا العام بعد أن لحقت بصناعة السياحة أضرار شديدة بسبب جائحة كوفيد-19 في عام 2020. وبلغت إيرادات السياحة الشهرية نحو ‭‭500‬‬ مليون دولار في أبريل الماضي، أي نصف ما كانت عليه قبل الوباء.

وقال وزير السياحة والآثار خالد العناني «نفتتح متحفين صغيرين جديدين في صالتي الوصول 2 و3 بمطار القاهرة الدولي. الأول في الصالة رقم 2 يحتوي على 304 قطع تنتمي إلى جميع عصور الحضارة المصرية منذ فترة ما قبل الأسرات والعصر الفرعوني والعصرين اليوناني والروماني، و(علاوة على) الآثار اليهودية والمسيحية والإسلامية، إضافة إلى بعض القطع الأثرية من العصر الحديث. أما في المبنى رقم 3، فتوجد 59 قطعة وهي مجموعة متنوعة كما ترون».

وأضاف العناني «أعتقد أن الزيارة ستكون جذابة للغاية للسياح والمصريين المغادرين من مطار القاهرة الدولي وكذلك المسافرين العابرين (ترانزيت) في القاهرة. رسوم التذكرة معقولة جداً. قيمتها نحو ثلاثة دولارات للسياح، والهدف هو عرض حضارة مصر العظيمة عليهم قبل مغادرة القاهرة».



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