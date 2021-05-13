دبي في العيد.. عروض عائلية متنوعة وتخفيضات كبيرة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تغمر الأجواء الاحتفالية مختلف أرجاء دبي احتفالاً بعيد الفطر السعيد، مع تنظيم الفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية، وتوفير تجارب مميزة للزوار حتى بعد غد.

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من أبرز الوجهات التي تستحق الزيارة في دبي خلال عيد الفطر، وتلتزم جميع مراكز التسوق والمتاجر والوجهات بقواعد الصحة والسلامة الضرورية، مثل إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات، حرصاً على سلامة جميع الضيوف.

وتشمل العروض نطاقاً واسعاً بدءاً من متاجر العطور ومستحضرات التجميل، إلى المنتجات الرياضة واللياقة البدنية، التي تصل تخفيضاتها إلى 75%، وصولاً إلى خيارات منتجات الملابس، والإلكترونيات، وأبرز علامات الأحذية والإكسسوارات.

ومن المتوقع أن تشهد متاجر الذهب والمجوهرات في دبي إقبالاً لافتاً من المتسوقين، بفضل العروض المميزة على مجموعة واسعة من الخيارات، ويمثل عيد الفطر مناسبة مثالية لتجديد أجواء المنزل، ولاسيما مع توافر تخفيضات مميزة في متاجر المفروشات تراوح بين 30 و55%.

ويمكن للعائلات الاستمتاع بحضور عرض «لابيرل» في مدينة الحبتور خلال عطلة عيد الفطر السعيد، كما يمكن للعائلات الاحتفال في دبي «دولفيناريوم» مع تخفيضات بنسبة 25% على تذاكر دخول العروض الحية للدلافين والفقمات، كما تقدم «سكي دبي» عرض عيد الفطر بسعر 285 درهماً، وتشمل إمكانية الدخول غير المحدود إلى كل ألعاب الحديقة.

وتقدم مجموعة مراكز التسوق في دبي جوائز مالية تصل قيمتها حتى 200 ألف درهم للمتسوقين المحظوظين خلال عيد الفطر.

وبما أن خيارات السفر الدولي لاتزال محدودة، تعد دبي الوجهة الأمثل لقضاء عطلة العيد، حيث يمكن لعشاق الطعام التوجه إلى أحد مطاعم دبي للاستمتاع بعروض العيد المميزة وتناول أشهى المأكولات، كما يمكن الاسترخاء بفندق أو منتجع في المدينة بأسعار رائعة.

وتحتضن دبي العديد من خيارات الإقامة والأكل التي تناسب جميع الأذواق والميزانيات، وتتنوع بين أفخر المنتجعات من فئة خمس نجوم، التي تقدم عروض إقامة مناسبة للجميع لقضاء أجمل الأوقات العائلية.

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