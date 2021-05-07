العثور على 170 فقمة مسلوخة ونافقة على شواطئ بحر قزوين

المصدر: موسكو-د ب أ

جرفت المياه 170 فقمة صغيرة، على الأقل، إلى شواطئ بحر قزوين، وهي مسلوخة. وتعتقد وزارة البيئة الروسية أن الحيوانات وقعت في شباك الصيد وجرى سلخ فروها قبل إلقائها في البحر مجددا. وقالت الوزارة في بيان: "هذه صفعة خطيرة لأعداد الفقمة".

واكتشف العلماء الفقمات النافقة الأسبوع الجاري في شاطئ جمهورية داغستان الروسية.

وقال خبير الثدييات البحرية، فيكتور نيكيفوروف، إنه لم ير قط شيئا كهذا. وأضاف: "هناك فقمة نافقة كل 50 مترا بطول الشاطئ". وكان هناك أكثر من مليون فقمة في بحر قزوين قبل مئة عام. والآن يقدر المتبقي بنحو 50 ألفا و70 ألفا. وجرى فتح تحقيق في جمهورية داغستان لتحديد ملابسات الحادث.

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