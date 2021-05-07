أين تذهب..«حملة ليالي رمضان».. عروض حلويات وتجارب تسوق استثنائية

احتفالاً بشهر رمضان المبارك، أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي حملة ليالي رمضان التي توفر من خلالها مجموعة متنوعة واستثنائية من تجارب التسوق وتناول الطعام والعروض، بالإضافة إلى أحدث صيحات الموضة العالمية.

وتقدم عروض أبوظبي من خلال الحملة، التي تستمر لغاية 15 الجاري، لعشّاق الموضة والأزياء قطعاً محدودة الإصدار من 13 علامةً عالميةً تتوافر حصرياً في مراكز التسوق ضمن الإمارة، ومن بينها ماكس مارا، وتوري بورش، وسيسلي، ودولتشي أند غابانا بيوتي، وجيرلان، وجسوير، وغيرها الكثير، كما تتيح علامة تريانو تشكيلة كبيرة من التجارب والهدايا في متجرها في ياس مول.

وتتعاون عروض أبوظبي مع بنفت كوزمتيكس، إحدى أبرز علامات مستحضرات التجميل العالمية، لتتيح للسيدات تجربةً تفيض باللون الوردي هي الأولى من نوعها في المنطقة في «فيفتي سفن بوتيك كافيه».

ولتلبية تطلعات الذواقة من عشاق المأكولات، يتعاون موسم فنون الطهي في أبوظبي مع منصة زوماتو لإطلاق تحدٍّ خاصٍ بالمطاعم لإبداع أشهى أطباق الحلويات في الإمارة، فضلاً عن حسومات تراوح بين 10-50% على طلبات التوصيل عبر التطبيق من مختلف المطاعم، مثل كريب آند كنافة كورنر كافتيريا ولابريوش وستريت ناين.

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