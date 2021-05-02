بعد إغلاق 13 شهراً.. متنزه ديزني لاند يعيد فتح أبوابه

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

فتح متنزها ديزني لاند وديزني كاليفورنيا أدفنشر أبوابهما للضيوف، أمس، بعد إغلاق غير مسبوق استمر 13 شهراً، ورحبا بضيوف المتنزه للتنزه في الشارع الرئيس يو إس إيه، وزيارة القصر المسكون والصراخ أسفل جبل سبلاش، مع تراجع جائحة «كوفيد-19» في الولاية.

وخلال تاريخ ديزني لاند، الممتد 66 عاماً، أغلق المتنزه الترفيهي لظروف قاسية مرات عدة فقط: بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي وعقب زلزال نورثريدج عام 1994، على سبيل المثال. ولكن قبل أن يضرب الوباء الولايات المتحدة في مارس 2020 لم يحدث شيء مثل هذا من قبل، ولم تتجاوز حالات الإغلاق السابقة أكثر من يوم واحد.

ومع وجود عدد كبير من تعديلات السلامة المتعلقة بفيروس كورونا، بدأت المتنزهات الترحيب بزوارها مرة أخرى.

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