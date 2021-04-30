مفاجأة مصرية تذهل الباحثين: أول مومياء لامرأة حامل في الشهر السابع

المصدر: وارسو - أ.ب

فوجئ باحثون بولنديون أثناء فحص مومياء مصرية كانوا يعتقدون أنها تعود إلى كاهن قديم، بأنها امرأة كانت حاملاً في شهرها السابع، كما كشفت الأشعة السينية واختبارات الكمبيوتر.

وقال الباحثون، أمس الخميس، إنها أول حالة معروفة في العالم لمومياء قديمة لامرأة حامل.

ووصلت هذه المومياء إلى وارسو عام 1826، وكان النقش الموجود على التابوت يبرز أنها تعود إلى رجل، لكن الفحص الحالي دحض هذا الاعتقاد.

وقالت عالمة الآثار، مارزينا أوزاريك - زيلكي، ، لوكالة أسوشيتيد برس: «كانت مفاجأة عندما رأينا القدم الصغيرة ثم اليد الصغيرة (للجنين)، صُدمنا حقاً».

وقدّر الباحثون أن عمر المرأة كان يتراوح بين 20 و30 عاماً، مشيرين إلى أن حجم جمجمة الطفل يشير إلى أنها كانت في الأسبوع 26 إلى 28 من الحمل.

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