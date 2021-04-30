بالصور.. أطول جسر مشاة معلّق في العالم

المصدر: أروكا (البرتغال) - أ.ف.ب

على علو 175 متراً فوق نهر بايفا، دشنت البرتغال أطول جسر مشاة معلّق في العالم في شمال البلاد، ليتخطى بطوله البالغ 516 متراً الرقم القياسي السابق العائد منذ عام 2017 إلى عبّارة شارل كوونن في جبال الألب السويسرية.

ويتألف الجسر المعلّق في منطقة أروكا من 127 منصة مشبّكة متّصلة ببعضها البعض ودعائم معدنية يبلغ طول كل منها 1,20 متر وترتبط بأسلاك فولاذية مع الركائز المقامة على شكل حرف «في» اللاتيني من جانبي الجسر.

وكانت المنطقة على ضفاف نهر بايفا تضم أصلاً مساراً ممتدا على ثمانية كيلومترات من العبّارات الخشبية التي تصل حتى عمق الوادي.

وقبل التدشين الرسمي الأحد، والافتتاح أمام السياح في اليوم التالي، تمكن السياح المحليون من التنقل على الجسر المسمى «516 أروكا»، في إشارة إلى طوله القياسي.

وقال مارسيو سواريس المقيم في المنطقة: «أعيش هنا وعندما سمعت للمرة الأولى عن مشروع الجسر هذا، لم أصدق الأمر حقاً. لكني اليوم فخور بوجودي هنا، وعيش هذه التجربة الفريدة».

كذلك نصح خوي برانداو، المقيم أيضاً في المنطقة «بقوة بالمجيء إلى هنا حتى لو كنتم ممن يشعرون بالدوار (في المرتفعات)، أقرّ بأني لم أعانِ أي مشكلة البتة».

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