وفاة صاحب أشهر ضحكة في العالم

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

توفي الممثل الفكاهي الإسباني خوان جويا بورخا، المعروف باسم “El Risitas”، وصاحب الضحكة الشهيرة، الأربعاء في مدينة إشبيلية، عن عمر يناهز 65 عاماً، بعد معاناة طويلة مع المرض الذي طارده عدة سنوات، وذلك وفق ما أكدته وكالة EFE الإسبانية.

وحظي الممثل الإسباني بشهرة عالمية بفضل ضحكته العجيبة التي يتم استعمالها في العديد من فيديوهات السخرية و”الميمات” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية، إن الممثل الإسباني لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى فيرجن ديل روسيو في إشبيلية، بعد أن تم نقله من مستشفى دي لا كاريداد بإشبيلية، حيث أمضى فترة طويلة منذ معاناته من مرض عضال لفترة طويلة.

وكشفت الصحيفة أن الفكاهي الإسباني عاش أياماً عصيبة منذ عام 2020، حيث أقام في مركز إيواء بعد أن بُترت ساقه.

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