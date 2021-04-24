بعد معاناة من المرض.. وفاة المطرب الأردني متعب الصقار

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

نعى وزير الثقافة الأردني علي العايد، اليوم المطرب الأردني متعب الصقار، معرباً عن "الخسارة الكبيرة لرحيل قامة فنيّة اردنية قدّمت الكثير للأغنية الوطنية والتراثيّة، خلال مشوار مميز وحافل بالعطاء".

وقال العايد، في بيان صحفي “إنّنا نودع اليوم صوتاً مميزاً له حضوره كفنان أخلص في اللون الغنائي الاردني وحمل خلاله أروع الأحاسيس العذبة في مسيرة عابقة بالتميّز والإبداع الأصيل فيما غنّى ولحّن من أهازيج وتراويد أردنيّة أسهمت في تعزيز الأغنية الأردنية في محيطها العربي”.

وقدّم تعازي وزارة الثقافة إلى أسرة الفقيد ولزملائه في نقابة الفنانين الأردنيين، مستذكراً "دوره الكبير في مهرجان جرش للثقافة والفنون الذي صدح كثيراً على مدرجاته للوطن وأعياده وقيادته الهاشميّة، مثلما برع في الأغنية الريفيّة والوجدانية التي تذكّرنا بالفنانين الرواد، فضلاً عن القضايا النبيلة والوطنية التي نهض بها بصوته الرائع الذي غادرنا اليوم وهو ما يزال في عزّ عطائه". والفنان الصقار من الفنانين الذين حافظوا على لونهم التراثي والوطني في لون خاص عرف به، وتحديداً منذ أوائل التسعينيات، حيث لمع اسمه بعد أغنيته “هلا يا واسطٍ للبيت” التي كتب كلماتها الشاعر الراحل حبيب الزيودي مطلع تسلّم الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

وكان الفنان الأردني يعاني من المرض منذ فترة طويلة، ونشر مقطع فيديو له في فبراير الماضي على سرير في المستشفى، بعدما تم بتر إحدى قدميه بسبب تداعيات الإصابة بمرض السكري.

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