«فيل جود تي»: شاي في صناديق هدايا

المصدر: الإمارات اليوم

أعلنت «فيل جود تي»، الشركة الإماراتية الإلكترونية ذات المفهوم المعاصر والمتخصصة بأنواع الشاي المختلفة، عن إطلاق مجموعة مميزة من صناديق الهدايا بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وانطلاقاً من إدراكها لأهمية الشاي كتقليدٍ قديم ومتميز لدى سكان المنطقة، تسعى العلامة إلى تلبية تفضيلات عملائها خلال الشهر الفضيل، مع مجموعةٍ فريدة من خلطات الأعشاب التي تحفز عملية التمثيل الغذائي، وتساعد في تعزيز الجهاز المناعي، وتجديد الطاقة والحيوية.

ويستطيع عشاق الشاي اختيار ما يحلو لهم من الصناديق المتنوعة، بما فيها صندوق ديسكفري بوكس المزين بنقوشٍ ذهبية احتفالاً بعيد الفطر، والذي يضمّ 15 نوعاً مختلفاً من الشاي تشمل إكسترا باتيري ورويبوست وترميريك جلو وموراكن مينت، وغيرها، مقابل 129 درهماً. إلى جانب صندوق ماجيك بوكس المصمم للعائلات، والذي يضمّ 18 نوعاً من الشاي الفاخر بنكهات متنوعة، بما فيها أوشن بلو ووايت تي وهونان جرين تي، وغيرها، مقابل 249 درهماً.

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