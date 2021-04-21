تايواني يتزوج 4 مرات في 37 يوماً للحصول على شهر إجازة

وجد زوجان من تايوان طريقة مستحدثة للاستفادة القصوى من العطلة الرسمية التي تمنح للعروسين في البلاد، وهي الزواج أربع مرات فيما يزيد قليلاً على شهر.

وهذا الحادث غير العادي الذي أكدته وزارة العمل في تايبيه اليوم، هو الأحدث الذي ينتشر على نطاق واسع ويسلط الضوء على الطرق المبتكرة للاستفادة من الثغرات القانونية من قبل التايوانيين. فالشركات التايوانية ملزمة قانوناً بتقديم ثمانية أيام إجازة مدفوعة الأجر للعروسين.

لكنّ موظفاً في أحد المصارف لم يُذكر اسمه قرر التلاعب بالنظام العام الماضي وحصل على 32 يوماً من الإجازة مستخدماً حيلة جديدة. وفي خلال 37 يوماً، تزوج هو وشريكته أربع مرات وطلقا ثلاث مرات، وبذلك، حصلا على ثمانية أيام لكل زواج.

وبعد امتناع المصرف عن الإذعان لطلب الموظف، اشتكى الأخير أمام دائرة العمل في مدينة تايبيه التي فرضت في البداية غرامة على صاحب العمل مقدارها 20 ألف دولار تايواني (670 دولارا أميركيا) لمخالفته قانون الإجازات الذي لا يفرض أي قيود على عدد المرات التي يمكن للموظف التقدم فيها للحصول على إجازة زواج.

وقال المصرف الذي كان يريد منح الموظف إجازة لمدة ثمانية أيام فقط، إن الرجل «أساء استخدام» القانون. وأثارت هذا الحادث انتقادات حادة عبر الشبكات الاجتماعية ضد الموظف لاستغلاله الثغرات القانونية ودائرة العمل لفرضها الغرامة.

وقالت وزارة العمل في بيان الأسبوع الماضي إنها ألغت الغرامة المفروضة على المصرف «لاعترافها بالخطأ وتصحيحه».

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