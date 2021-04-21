تايلور سويفت مجدداً ضحية محاولة تسلل إلى منزلها

المصدر: نيويورك ■ أ.ف.ب

أوقفت الشرطة الأميركية رجلاً حاول التسلل إلى شقة المغنية الأميركية، تايلور سويفت، في نيويورك، في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة مضايقات من هذا النوع تعرضت لها.

وأعلنت شرطة نيويورك، أول من أمس، أنها أوقفت رجلاً في الـ52 من العمر، عرّفته باسم هانكس وجونسون، واتهمته بالتسلل إلى ممتلكات الغير، بعدما استدعيت إلى منزل المغنية في جنوب مانهاتن، مساء السبت. ولم توضح الشرطة مكان وجود المغنية خلال الحادثة.

وسبق لتايلور سويفت (31 عاماً) - التي أصبحت أخيراً مع ألبومها «فولكلور» أول فنانة تنال ثلاث مرات جائزة «غرامي» عن فئة أفضل ألبوم خلال العام - أن واجهت مشكلات عدة من هذا النوع.

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