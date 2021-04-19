رجل ينتج ويستهلك ويعيد تدوير كامل طعامه في المكان ذاته بدبي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعيش مهندس المساحات الطبيعية فيل دن تحديا فريدا في دبي، يقوم على تناول الطعام الذي يزرعه، على مدار 365 يوماً، ليعطي لمحة عن كيفية استهلاك الناس للطعام في المدن حول العالم، وفقا لما جاء في تقرير نشره موقع "سي إن إن".

ولتحقيق هدفه يعتمد دن على المجتمع المحلي، في المدينة المستدامة التي يعيش فيها بدبي، حيث يزرع الخضار الخاصة به في الحدائق الحضرية، ويقايض بدلا من شراء السلع الحيوية غير المحلية مثل السكر وزيت الزيتون، مع السكان الآخرين ويتصيد الأسماك من حوض في المجمع.

ويهدف دن لصنع نموذج صغير للاقتصاد الدائري الغذائي، حيث ينتج كل شيء ويستهلك ويعاد تدويره محليا.

ويمكن للمشروع أن يمهد الطريق لمبادرات أكثر استدامة حول العالم.

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