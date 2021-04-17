مدينة الورود في السعودية تزهر في شهر رمضان

المصدر: الطائف - أ.ف.ب

عندما يحل موسم الربيع من كل عام، تتفتح الورود في مدينة الطائف غرب السعودية، لتتحول المناظر الطبيعية الصحراوية الشاسعة في المملكة إلى لوحة وردية زاهية.

وفي شهر أبريل، تُقطف هذه الورود من أجل استخراج الزيت المستخدم في تطهير الجدران الخارجية للكعبة المشرّفة في مدينة مكة المكرمة. ويصادف موسم الحصاد هذا العام شهر رمضان.

ويرعى العاملون في مزرعة بن سلمان شجيرات الورد، ويقطفون عشرات الآلاف من الزهور كل يوم لإنتاج ماء الورد والزيت، المكونات الثمينة الخاصة بصناعات التجميل وكذلك الطهي.

وتُعرف الطائف باسم مدينة الورود، إذ ينبت فيها ما يقرب من 300 مليون زهرة كل عام، في أكثر من 800 مزرعة زهور يفتح كثير منها أبوابه للزوار. بينما يقوم العمال بقطف الأزهار في الحقول، يعمل آخرون على ملء السلال يدوياً، ثم تغلى الزهور وتُقطّر. وقال صاحب مزرعة بن سلمان، خلف الطويري «نبدأ في غلي الورود على نار عالية حتى تتبخّر تقريباً، ويستغرق ذلك نحو 30 إلى 35 دقيقة».

وأضاف «بعد ذلك نقوم بخفض الحرارة لمدة تراوح بين 15 و30 دقيقة حتى تبدأ عملية التقطير، التي تستمر لمدة ثماني ساعات». وبمجرد أن يطفو الزيت إلى أعلى الأحواض الزجاجية، تبدأ عملية الاستخراج.

ويُستخرج الزيت بحقنة كبيرة لملء قوارير مختلفة الأحجام، ويبلغ سعر أصغرها 400 ريال سعودي (نحو 106 دولارات).

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