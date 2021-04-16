هالة صدقي طالق على الهواء بعد تصريحات قاسية بحق زوجها

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

تسبب ظهور الفنانة هالة صدقي، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة ايناس الدغيدي، في طلاقها من زوجها المحامي سامح سامي، بعد فترة طويلة من خلافات وصلت إلى ساحات المحاكم، وكان الزوج قد أنكر نسب نجليه إلى زوجته الفنانة هالة صدقي وانفصالهما عن الحياة معاً منذ فترة.

وأدت تصريحات هالة الساخنة في البرنامج، إلى اشتعال حدة الخلاف مع الزوج لدرجة أنه أعلن طلاقها على الهواء في أحد البرامج، وقال أنه سيكمل باقي الاجراءات بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

واتهمت هالة زوجها بأنه قام باستغلالها ليتمكن من الحصول على الجنسية الأميركية التي تتمتع بها هالة، ووصفت زواجهما بأنه كان زواج مصلحة من جانبه وانه كان خانها مع الكثير من النساء. وعبر سامح سامي زوج هالة عن استيائه الشديد من اتهامات زوجته له ونشرها لأمور شخصية عبر الفضائيات".

وقالت هالة صدقي: "لن أتزوج مرة أخرى، والزواج قصة صعبة جدًا، وأولادي وعائلتي يمثلون لي الكثير". وأضافت خلال حوارها "أن والدتي توفيت بسببي، ماتت من حرقة الدم.. مشاكلي وجعت قلبها". وبكت الفنانة هالة صدقي لحزنها على فراق والدتها، مؤكدة أنها حزينة على فراق والدتها، وغير قادرة على التواجد في بيتها.

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