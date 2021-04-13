40 ساعة دراما يومياً للمشاهد العربي

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

بما يقرب من 80 مسلسلاً عربياً يأتي الموسم الدرامي لرمضان 2021، ليقدم للمشاهد ما يقارب 40 ساعة درامية يومياً، باعتبار أن متوسط فترة عرض الحلقة الواحدة 30 دقيقة. ويتصدر الإنتاج المصري بما يقارب من 35 مسلسلاً، يليه الإنتاج الخليجي والإماراتي بما يقارب 25 مسلسلاً، في حين بلغت الأعمال السورية واللبنانية 20 عملاً، وهي أرقام تعتمد على ما تم الإعلان عن مشاركته في العرض خلال شهر رمضان، سواء على القنوات الفضائية الأكثر مشاهدة أو القنوات الأرضية في الدول العربية.

ويمكن وصف الموسم الدرامي لرمضان 2021 بـ«المكتنز»، ليس فقط بسبب عدد الأعمال الدرامية الكبير الذي سيعرض خلاله، ولكن أيضاً لما يشهده من مشاركة واسعة لنجوم كبار، بعضهم يواصل حضوره السنوي الرمضاني والبعض الآخر يعود بعد فترة انقطاع طالت أو قصرت. كذلك يتميز موسم 2021 بتقديم أكثر من عمل يندرج تحت وصف الإنتاج الضخم.

أعمال ونجوم

من حيث العدد، استفاد الموسم الحالي من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، والتي تسببت في تأجيل عرض عدد غير قليل من الأعمال في رمضان الماضي لعدم قدرة صناعها على استكمال التصوير في ذلك الوقت لما تتطلبه من سفر وتنقل بين دول مختلفة حول العالم. وأسهم عرض هذه الأعمال في موسم رمضان 2021 في تعويض نقص عدد الأعمال المنتجة، خصوصاً في الدراما المصرية، بعد أن قرر منتجون مصريون تقليص إنتاجهم لمواجهة ارتفاع أجور النجوم، وكُلفة الإنتاج.

أما من حيث النجوم المشاركين في موسم رمضان 2021، فيشهد مشاركة واسعة من نجوم يواصلون حضورهم الرمضاني مثل الفنانين يسرا وياسر جلال ومحمد رمضان ومحمد إمام ويوسف الشريف وباسل خياط وناصر القصبي وغادة عبدالرازق ونيللي كريم وغيرهم. كما يشهد الموسم الجاري عودة نجوم بعد فترة غياب من أبرزهم الفنانين يحيى الفخراني ومنى زكي وأيمن زيدان وكريم عبدالعزيز وأحمد مكي وهند صبري وغيرهم.

أعمال وطنية

ويشهد رمضان 2021 عرض عدد من الأعمال ذات الإنتاج الضخم، ومعظمها يندرج تحت الأعمال الوطنية مثل «الاختيار2» الذي يواصل سرد صفحات من بطولات القوات المسلحة المصرية بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول الذي عرض في رمضان الماضي، و«هجمة مرتدة»، الذي يتناول ملفاً من ملفات المخابرات المصرية عن قصة تجنيد شاب للعمل لصالح الجهات المصرية، و«القاهرة كابول»، الذي تم تأجيله من العام الماضي ويتناول ملف الإرهاب. إلى جانب مسلسل «الملك» الذي تم إيقافه لمراجعته بعد الانتقادات الواسعة التي واجهها من أثريين ومختصين عقب عرض الفيديو الترويجي له لما ظهر فيه من أخطاء تاريخية فادحة، وهو يتناول كفاح الملك أحمس ونجاحه في طرد الهكسوس من مصر.

سيطرة نسائية

ومن الملامح البارزة في هذا الموسم عرض عدد كبير من الأعمال التي تعتمد على العنصر النسائي في البطولة المطلقة، منها «مارغريت» لحياة الفهد، و«لعبة نيوتن» لمنى زكي، و«دم غزال» لغادة عبدالرازق، و«ضد الكسر» لنيللي كريم، و«حرب أهلية» ليسرا، و«قصر النيل» لدينا الشربيني، و«اللي مالوش كبير» لياسمين عبدالعزيز، و«بنت السلطان» الذي يعد أول بطولة مطلقة للفنانة روجينا، وغيرها.

كما يشهد الموسم الجاري عودة الأعمال الدرامية القصيرة، التي لا تزيد على 15 حلقة من أبرزها «بين السما والأرض»، عن قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، و«كوفيد 25» ليوسف الشريف، و«عالم موازي» لدنيا سمير غانم، و«أحسن أب» لعلي ربيع، و«شقة 6» لروبي.

أجور النجوم

وشهدت أجور النجوم ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام، وتصدر القائمة الفنان محمد رمضان بـ45 مليون جنيه مصري عن مسلسل «موسى»، تلاه الفنان أحمد السقا، بأجر 33 مليون جنيه عن مسلسل «نسل الأغراب»، وجاء الفنان أمير كرارة، في المركز الثالث بأجر 28 مليون جنيه عن مشاركته في بطولة العمل نفسه. وحل الفنان يحيى الفخراني في المركز الرابع بأجر 22 مليون جنيه، عن بطولته في مسلسل «نجيب زاهي زركش»، أما المركز الخامس فمن نصيب الفنان كريم عبدالعزيز، عن بطولته للجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، وحصل على أجر 20 مليون جنيه، واقتسم المركز السادس الفنان أحمد مكي عن دوره في «الاختيار 2»، والفنان محمد إمام، عن بطولته لمسلسل «النمر» بأجر بلغ 17 مليون جنيه لكل منهما. وجمع المركز السابع في قائمة النجوم الأعلى أجراً، بين الفنانين أحمد عز عن دوره في «هجمة مرتدة» ويوسف الشريف عن «كوفيد 25» بأجر 15 مليون جنيه.

ياسمين عبدالعزيز تتصدر

تصدرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز قائمة النجمات الأعلى أجراً في رمضان 2021، حيث حصلت على 29 مليون جنيه عن دورها في «اللي مالوش كبير»، تلتها الفنانة نيللي كريم، في المركز الثاني بأجر 18 مليون جنيه عن دورها في مسلسل «ضد الكسر»، واحتلت الفنانة منى زكي المركز الثالث بأجر 15 مليون جنيه عن بطولتها مسلسل «لعبة نيوتن»، وتقدمت الفنانة ريهام حجاج إلى المركز بـ12 مليون جنيه عن مسلسل «كل ما نفترق»، وجاءت الفنانة يسرا في المركز الخامس بعد حصولها على أجر 11 مليون جنيه عن مسلسل «حرب أهلية».

45 مليون جنيه لمحمد رمضان، و33 مليوناً لأحمد السقا، و22 مليوناً ليحيى الفخراني، و11 مليوناً ليسرا.

الموسم يشهد عودة نجوم بعد غياب أبرزهم منى زكي وأيمن زيدان وكريم عبدالعزيز وأحمد مكي.

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