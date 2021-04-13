«نجم المجالس» و«كأنه هو» على إذاعة الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعدّت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون حزمة من المسابقات الثقافية والدينية والعلمية والرياضية، لجمهورها خلال شهر رمضان المبارك، حرصت خلالها على إثراء خبراتهم ومعارفهم، بطرح إعلامي جديد ومبتكر، تقوده قنواتها ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعية.

ويُطلّ تلفزيون الشارقة على متابعيه هذا العام ببرنامج المسابقات الشهير «كأس المعرفة»، ليقدّم الإعلامي إسماعيل الشيباني جولات تنافسيّة علمية، حيث سيخوض 96 طالباً وطالبة منافسات معرفية مباشرة طوال أيام الشهر الفضيل «وأيام العيد».

ويطوف الإعلاميون خالد الحمادي وعلي آل علي وإبراهيم الزعابي برفقة المشاهدين في برنامج المسابقات الجماهيري «واحد من الثلاثة»، في جولة معرفية حول آفاق المعلومات الرياضية، كما تقدّم المسابقة لجمهورها فقرات ترفيهية عفوية، تضاعف من المتعة والندّية بين المتصلين.

بدورها، تقدّم إذاعة القرآن الكريم لمستمعيها هذا العام مسابقة محاكاة لأصوات مشاهير القراء في العالم الإسلامي «كأنه هو»، تسعى من خلاله الإذاعة لاكتشاف مواهب المشاركين في تقليد الأداء القرآني لكبار المقرئين، وتخليد أصواتهم.

وبالتعاون مع دائرة الضواحي والقرى، تقدم إذاعة الشارقة برنامج المسابقات الثقافي الاجتماعي «نجم المجالس»، الذي يبثّ يومياً. أما منصات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة، فخصصت هذا العام مسابقة «مرايا الشارقة».

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