غرفة عبادة لغير المسلمين في «لوفر أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

دشنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة، غرفة عبادة متعددة الأديان لغير المسلمين، في متحف اللوفر باعتباره من أبرز الوجهات الثقافية والفنية والسياحية في الدولة، وهو ما سيسهم في تقديم خدمة للزائرين من غير المسلمين لممارسة شعائرهم الدينية وفقاً للعادات والتقاليد المتعارف عليها في الدولة، الأمر الذي يرسخ مكانة إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً للوسطية والأخوة الإنسانية، ومنح أفراد مجتمعها الحقوق والرعاية كافة، ونشر ثقافات التعايش بين مختلف الجنسيات على اختلاف ثقافاتهم.

وأكد وكيل دائرة تنمية المجتمع، المهندس حمد الظاهري: «أن تدشين غرفة العبادة متعددة الأديان في متحف اللوفر تؤكد مساعينا نحو خلق مجتمع متلاحم مبني على التسامح واحترام الآخر، وتهدف إلى تعزيز مفهوم الأخوة الإنسانية والتعددية الدينية والثقافية في إمارة أبوظبي، وتجسّد التلاحم المجتمعي بين شرائح المجتمع كافة».

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