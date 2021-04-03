منافسة نسائية على صيد أكبر سمكة كنعد

المصدر: الظفرة - وام

شهدت مسابقة صيد الكنعد في مهرجان الظفرة البحري مشاركة نسائية لصيد أكبر سمكة كنعد، حيث قَدِمت إلى موقع المسابقة لمياء الصيقل، وسلمت ما لديها وصديقاتها من صيد، مسجلة أول مشاركة نسائية في المسابقة.

وأعربت لمياء الصيقل عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الظفرة البحري، الذي يجمع بين السباقات التراثية والحديثة، ويشجع هوايات الشباب في ما يتعلق بالرياضات البحرية مثل الصيد. وخصصت اللجنة المنظمة جائزة قدرها 100 ألف درهم للفائز بالمركز الأول، فيما يحصل الفائز بالمركز الثاني 60 ألف درهم، والثالث 40 ألف درهم، والرابع 20 ألف درهم، والخامس 10 آلاف درهم، و6000 درهم لكل مركز من السادس إلى الـ10.

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