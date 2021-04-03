المصدر: الامارات اليوم

تدخلات

يمتعض مسؤولو اتحاد لعبة فردية من كثرة تدخلات رئيس سابق للاتحاد في شؤون مجلس الإدارة ، على الرغم من مطالبته الدائمة بعدم إحراج المجلس في مطالبه، إذ طارد أمين السر العام لرفع الإيقاف عن أحد المدربين السابقين، الذين عملوا مع المنتخبات الوطنية في السابق.

بروتوكول

لاحظ مسؤولو أندية تراخياً لدى العديد من اتحادات الألعاب الجماعية في تطبيق كامل بنود البروتوكول الصحي المعمول به خلال المباريات، خصوصاً لجهة التدقيق على فترة صلاحية المسحة الطبية لمن يدخل الصالات المغلقة خلال المباريات.

تذكرة

قال قارئ إنه حجز تذاكر طيران لأسرته من موقع إلكتروني، تبين لاحقاً أنه غير معروف على نطاق واسع، لافتاً إلى أنه تواصل معهم عبر البريد الإلكتروني لإجراء تعديلات، ليكتشف أن الشركة لا توفر أي خيارات في هذا الإطار.

مرور

اقترح سائقون تكثيف الرقابة المرورية على الجسر الرابط بين شارعي اليلايس ومحمد بن زايد في دبي، خصوصاً في أوقات الذروة، بسبب تعمّد بعض سائقي سيارات النقل الثقيل والحافلات السير في الحارات الوسطى، والتنقل بين الحارات من دون أي التزام بقواعد المرور، ما يعيق حركة الطريق، ويتسبب في الازدحام.

التزام

نوّه قارئ بمدى التزام فريق عمل مركز الصفا الطبي في دبي بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية على أعلى مستوى، موضحاً أنه ذهب إلى المركز بحجز مسبق للكشف على طفله في عيادة الأسنان، وقبيل موعده تم إخطاره بضرورة وجود فاصل زمني 20 دقيقة بين المريض والآخر، يتم خلاله إعادة التعقيم الكامل لغرفة وأدوات الكشف على المرضى.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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