أين تذهب.. «إنغما» مطعم يستحق التذوق «والاستماع إليه»

لايزال المطعم الشهير«إنغما»، الذي يتميز بطريقة تقديمه المُبتكرة، وأطباقه الإبداعية الجديدة، يغير طريقة تقديمه كل بضعة أشهر، مع الحفاظ على ما يشتهر به من مأكولات شهية.

وتطورت حكايات الطهي الرائعة في مطعم «إنغما» مع الوقت، فقد استحدث المطعم ركناً جديداً تحت اسم «طعم بلاد فارس». وقد استوحي المطعم من الأصول الإيرانية للشيف التنفيذي منصور ميمريان، الحائز نجمة ميشلان، والتي تمثل أكثر قصص الطهي الأصيلة التي تزين مطابخ «إنغما».

وسيستمتع الضيوف أيضاً بعروض موسيقى الكمان الحية يومي الخميس والجمعة من الساعة 7:30 مساءً إلى 11 مساءً.

ويضم مطعم «إنغما» منطقة جلوس داخلية وخارجية، توفر إطلالات جميلة على المسبح الرئيس وخور دبي.

ومع تقديمه مجموعة من الأطباق التقليدية المعدَّة بشكلٍ جيد من قِبل الشيف التنفيذي الحائز نجمتي ميشلان، يُعد مطعم «إنغما» المكان المثالي لتناول وجبة الغداء. ويمكن للعائلات كل يوم جمعة الالتقاء معاً، ومشاركة قصص وحكايات الأسبوع، والاستمتاع بصحبة بعضهم بعضاً، وتناول تشكيلة متنوعة من المأكولات الفخمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news