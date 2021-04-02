عرض القرية العالمية الشيق يحقق لقبين جديدين في «غينيس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تمكّنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، من تحقيق رقمين جديدين في «غينيس» للأرقام القياسية، مقتربة من هدفها في تحقيق 25 رقماً قياسياً احتفالاً بموسم اليوبيل الفضي، ليصل مجموع الأرقام التي حققتها إلى 20 رقماً حتى الآن. ونجحت الوجهة الترفيهية العائلية في تحقيق «أكبر عدد من اللفات المتتالية في سيارة على سطح مبلل»، و«أكبر عدد من اللفات حول سيارة تسير على عجلتين في دقيقة واحدة»، خلال احتفالية شيقة قدمت أمام الضيوف الذين أظهروا حماساً استثنائياً في ساحة العرض الشيق. واستطاع فريق المحترفين الذي يقدم العرض تحدّي السرعة من تحقيق هذين الإنجازين الجديدين، قبل ما يزيد بقليل على شهر من اختتام الموسم الحالي.

وتمكّن الفريق من تحقيق اللقب الأول في «أكبر عدد من اللفات حول سيارة تسير على عجلتين في دقيقة واحدة»، في محاولته الرسمية الثالثة في المساحة المحصورة بشكل كبير، الأمر الذي زاد من صعوبة المحاولات. وتمكن كريستيان دياز غراسيا، من خلال قيادته للسيارة الأولى على عجلتين، وكيفين موتشال، من خلال التفافه بالسيارة الثانية حول الأولى، من خلال مهاراتهما العالية، من تحقيق الرقم في محاولتهما الثالثة وسط ترقّب كبير بين الحضور. كما نجح أندريا بونتيشيل من تحقيق لقب «أكبر عدد من اللفات المتتالية في سيارة على سطح مبلل»، بعد أن نجح في محاولته الأولى من الالتفاف 62 مرة، وسط تشجيع من الضيوف الذين استمتعوا بليلة من العمر.

وتستمر القرية العالمية بمحاولاتها للوصول إلى هدفها في تحقيق 25 لقباً في «غينيس» للأرقام القياسية احتفالاً بموسم اليوبيل الفضي، الذي يستمر بالترحيب بالضيوف لغاية الثاني من مايو المقبل.

20 رقماً قياسياً حققتها القرية العالمية حتى الآن.

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