إلغاء أكبر معرض للكلاب في العالم بسبب الجائحة

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

أعلن منظمو معرض «كرافتس» الدولي للكلاب، أول من أمس، أن الحدث الذي يُنظّم في إنجلترا منذ 130 عاماً، ويُعدّ الأكبر من نوعه في العالم، لن ينظم في موعده المقرر في يوليو المقبل، بسبب جائحة «كوفيد-19».

وقرر نادي «كينيل كلوب» إلغاء المسابقة التي ينظمها سنوياً وكان من المقرر إقامتها بين 15 و18 يوليو المقبل، بسبب المخاوف على سلامة آلاف المشاركين.

وارتأى منظمو الحدث إلغاء «كرافتس»، إذ استبعدوا إمكان حضور أعضاء لجنة التحكيم والمشاركين الأجانب، «في ضوء ظهور موجة ثالثة من فيروس كورونا في أوروبا».وقال رئيس مجلس الإدارة توم ماثر: «نشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا اضطررنا إلى إلغاء (كرافتس) للمرة الأولى منذ عام 1954، خصوصاً أن هذه الدورة كان يفترض أن تكون الذكرى 130 لتأسيس» المسابقة.

فبعد استطلاع آراء هواة الكلاب في الأسابيع الأخيرة، تبيّن للمنظمين أن 63% منهم غير مرتاحين لفكرة المشاركة في حدث كبير يقام داخل مكان مقفل.

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