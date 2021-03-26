«محمية الوثبة» جاهزة لموسم تعشيش الطيور

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي، أمس، عن إغلاق محمية الوثبة للأراضي الرطبة مؤقتاً أمام الزوار، ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، على أن تواصل المحمية استقبال زوارها في فصل الشتاء خلال شهر نوفمبر المقبل.

وجاء إغلاق المحمية مع بدء موسم تعشيش الطيور، حيث سجلت الهيئة بدء تعشيش طيور الفلامنغو في شهر فبراير، بعد أن كانت تعشش مع بداية شهر مارس، حيث تم حتى الآن تسجيل ما يقارب من 1000 عش، ما يشير إلى أن موسم التعشيش في المحمية سيكون موسماً ناجحاً.

وكشفت الهيئة عن تسجيل بدء تعشيش خمسة أنواع أخرى من الطيور في المحمية، التي شملت أنواعاً من الطيور المهاجرة والمقيمة المهمة مثل: الزقزاق الإسكندراني وأبوالمغازل وقطقاط أحمر اللغد والزقزاق المطوق وقطقاط أبيض الذيل، التي عادة ما تعشش على اليابسة بالقرب من الطرق وحول البحيرات.

وقال المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوّع البيولوجي البري والبحري بالهيئة، أحمد الهاشمي: «لضمان استمرار موسم التعشيش بنجاح، سيتم إغلاق محمية الوثبة للأراضي الرطبة جزءاً من التزامنا بالحفاظ على أنواع الطيور والتنوّع البيولوجي الذي تأويه المحمية».

وأثبتت محمية الوثبة للأراضي الرطبة أنها تحظى بشعبية كبيرة، حيث وصل عدد زوارها إلى أكثر من 17 ألف زائر منذ بداية افتتاحها أمام الزوار في يناير الماضي، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للموسم إلى أكثر من 20 ألف زائر، حيث كان الموقع يستقبل الزوار لمدة يومين في الأسبوع، حيث يعتبر هذا الرقم الأعلى لعدد زوار المحمية منذ السماح للجمهور بزيارتها في عام 2014.

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