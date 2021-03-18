فرنسيان يفوزان بجائزة بريتزكر للهندسة المعمارية

المصدر: نيويورك ■ أ.ف.ب

مُنحت جائزة بريتزكر، أبرز مكافأة في مجال الهندسة المعمارية، أمس، إلى الفرنسيين جان فيليب فاسال وآن لاكاتون المناديين بتكريس الهندسة لزيادة الرخاء لدى أكبر عدد من الأشخاص، من خلال مزج المساحات الفسيحة مع الميزانيات المتواضعة والتقنيات المراعية للبيئة.

واعتبرت لجنة تحكيم الجائزة التي انطلقت سنة 1979 والمرفقة بمكافأة مالية مقدارها 10 آلاف دولار، أن «عملهما يلبي الحاجات المناخية والبيئية في عصرنا والطوارئ الصحية على السواء، خصوصاً في مجال الإسكان الحضري».

وأضافت اللجنة في بيان أنهما «توصلا إلى ذلك بفضل حس مرهف بالمساحة، ومواد تولّد هندسة معمارية صلبة بأشكالها وقناعاتها على السواء، وشفافة بجماليتها بالمقدار عينه لأخلاقياتها».

وذاع صيت المهندسين المعماريين الباريسيين اللذين حازا في فرنسا الجائزة الوطنية الكبرى للهندسة المعمارية سنة 2008، من خلال تصميمهما ما عُرف بـ«منزل لاتابي» سنة 1993 لعائلة مع طفلين في شارع منطقة قريبة من مدينة بوردو.

ومن خلال المشروع، استعان المهندسان للمرة الأولى بأسلوب الدفيئات الزراعية لإقامة حديقة شتوية بمساحة 60 متراً مربعاً ستصبح أكثر المساحات استخداماً في المنزل.

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