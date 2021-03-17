47 طالباً يرسمون دعماً للأطفال المصابين بالسرطان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك 47 طالباً وطالبة في مسابقة الرسم والفنون، التي نظّمتها جمعية الإمارات للسرطان، بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، شملت الفئات العمرية بين ستة أعوام و16 عاماً، وأعلنت الجمعية عن الأعمال الفائزة خلال حفل افتراضي، وتم تكريم وتوزيع جوائز عينية على الفائزين بالمراكز الأولى، وتقديم شهادات ثناء وشكر إلى جميع المشاركين والمؤسسات، تقديراً لدعم الأطفال المصابين بالسرطان، وتجاوز تحديات المرض.

- الجمعية أعلنت عن الأعمال الفائزة

خلال حفل افتراضي.

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