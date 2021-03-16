مهرجان دبي للمأكولات.. 24 يوماً مع فنون الطهي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

يعود مهرجان دبي للمأكولات، الحدث السنوي المتخصص بالطعام والاحتفالية الفريدة في عاصمة فنون الطهي، ليستقطب عشاق المأكولات والذواقة من كل مكان. ويستعرض المهرجان الذي يستمر على مدار 24 يوماً فنون الطهي المميزة مع برنامج حافل من الفعاليات والأنشطة خلال الفترة من 25 مارس الجاري حتى 17 أبريل المقبل.

وتركز دورة هذا العام على أربعة عناصر بارزة في مشهد الطعام في دبي، وهي: التنوع الغني في عالم الطهي، والمأكولات المحلية الأصيلة، والتجارب الفريدة في المطاعم، والقيمة الاستثنائية مقابل النقود، بمشاركة 3500 مطعم.

ويستقطب مهرجان دبي للمأكولات ذواقة الطعام وعشاق المأكولات ذات النكهات المميزة من أنحاء العالم، إذ يشهد مشاركة طهاة مشاهير، ومطاعم عالمية، وكذلك تسليط الضوء على المأكولات الشعبية، والمطاعم المحلية المستلهمة من ثقافات وتقاليد أكثر من 200 جنسية تعيش في دبي.

خيارات كثيرة

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «يسعدنا أن نرحب بعودة المهرجان السنوي الذي تستضيفه دبي، والذي يسلط الضوء على مشهد الطعام في المدينة، ويحظى بشهرة عالمية، إذ يشكل مهرجان دبي للمأكولات منصة مهمة لاستعراض المواهب ذات المستوى العالمي في مجال الطهي بدبي، وأيضاً التعريف بما تتمتع به خيارات كثيرة، ما يرسخ المكانة البارزة التي تمتلكها دبي على الساحة الدولية باعتبارها مدينة رائدة في فنون الطهي».

وأضاف: «نتطلع في دورة 2021 إلى تقديم عدد من الفعاليات الجديدة كلياً لهذا الحدث على مستوى المدينة، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة المميزة التي يتضمنها المهرجان سنوياً، والتي يعرفها السكان والزوار ويحرصون على المشاركة بها».

كما سيحظى رواد المطاعم في المدينة خلال مهرجان دبي للمأكولات لهذا العام بفرصة للاستمتاع بتجارب تناول الطعام التي تتاح «مرة واحدة في العمر»، من ضمنها الأطباق المميزة، والمكونات الفريدة، والحصص المخصصة لإعداد الأطباق، وطاولات الطهاة، وتجارب تناول الطعام حسب الطلب، بالشراكة مع أفضل المطاعم في المدينة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الحدث حضور مشاهير الطهاة، وإقامة مسابقات الطهي، وتنظيم العروض مرة واحدة فقط في مراكز التسوق في أنحاء المدينة.

ومن الفعاليات التي تقام ضمن مهرجان دبي للمأكولات 2021، أسبوع دبي للمطاعم (25 مارس - 10 أبريل)، والجواهر الخفية ورحلة في عالم الذواقة (خلال الفترة نفسها)، وتذوق واربح (25 مارس - 17 أبريل).

أسبوع المطاعم

تقدم فعالية أسبوع دبي للمطاعم أجندة غنية بخبرات حصرية لتناول الطعام بمشاركة مجموعة من أشهر المطاعم في دبي. ويمكن الاختيار ما بين الغداء أو العشاء خلال الأسبوع، مع عرض غداء من طبقين رئيسين، وخيار عشاء من ثلاثة أطباق بأسعار مغرية، إذ تتميز قوائم الطعام المصممة خصيصاً لهذه المناسبة بمجموعة مختارة من الأطباق الشهية التي تقدم بأسعار تنافسية، إذ توفر حسماً يصل إلى 50% في مجموعة مختارة من المطاعم.

الجواهر الخفية

تضم دبي العديد من المطاعم المميزة غير المعروفة لذلك، وتركز هذه الفعالية على المأكولات ذات الميزانية المحدودة التي تعد من أهم محاور المهرجان. وفي إطار سعيه لتسليط الضوء على المطاعم غير الشهيرة، أصدر مهرجان دبي للمأكولات قائمة مختصرة تضم 32 مطعماً من أفضل الجواهر الخفية في المدينة. وتسلط الفعالية الضوء على مشهد المأكولات المتنوع في دبي من خلال تركيزها على المفاهيم الفريدة والمستقلة والمحلية. وابتداءً من الأطباق الإماراتية والهندية، ووصولاً إلى الأميركية واللبنانية، فهناك مجموعة متنوعة من المأكولات التي تستحق التجربة في قائمة الجواهر الخفية.

رحلة في عالم الذواقة

تعود فعالية رحلة في عالم الذواقة هذا العام إلى مهرجان دبي للمأكولات لتقديم مغامرات طعام مميزة، مع قائمة مختارة بعناية من «ماستر كلاس»، وطاولات الطهاة وتجارب تناول الطعام في أماكن فريدة في جميع أنحاء المدينة.

ومع أكثر من 20 تجربة متميزة للاختيار من بينها، يمكن للزوار الاختيار من بين مجموعة متنوعة من التجارب بما في ذلك تجربة تناول العشاء في الصحراء بالتعاون مع بلاتينيوم هيرتاج، وعشاء على طاولة الشيف في مطعم بوكا الذي يتضمن قائمة تذوق منتقاة بعناية ومستوحاة من النكهات الإسبانية، إضافة إلى ماستر كلاس لتعلم طريقة إعداد طبق البايلا التي يشتهر به المطعم، بالإضافة إلى المزيد من الفعاليات الأخرى.

تجربة آمنة

احتفاءً بمهرجان دبي للمأكولات، تقدم مراكز التسوق ومناطق الجذب في جميع أنحاء دبي عروضاً ترويجية حصرية في المطاعم، بالإضافة إلى تجارب وأنشطة مسلية لجميع أفراد العائلة، ومن المراكز المشاركة كل من: سيتي ووك، ميركاتو مول، ذا بيتش، لا مير، ذي بوينت ودبي مول.

وستخضع كل تجارب تناول المأكولات، وكذلك الفعاليات والأنشطة التي يتضمنها مهرجان دبي للمأكولات، لبروتوكولات الصحة والسلامة والتدابير الاحترازية لضمان تجربة آمنة للجميع.

- منصة مهمة لاستعراض المواهب ذات المستوى العالمي في مجال الطهي.

3500

مطعم من أنحاء المدينة تشارك في المهرجان.

أحمد الخاجة:

«نتطلع في دورة 2021 من المهرجان إلى تقديم فعاليات جديدة كلياً على مستوى المدينة، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة المميزة التي يتضمنها الحدث سنوياً».

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