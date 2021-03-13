بعد تعرّض امرأة لهجوم من سمكة قرش.. إغلاق شواطئ جنوب سيدني

المصدر: سيدني - د.ب.أ

أغلقت شواطئ، بالقرب من منطقة «ميريمبولا» على بعد نحو 430 كيلومتراً جنوب سيدني، لمدة 24 ساعة بعد أن تعرضت امرأة في الستينات من عمرها لهجوم من سمكة قرش، صباح اليوم السبت، طبقاً لما ذكرته هيئة «سيرف لايف سيفينج نيو ساوث ويلز» المعنية بحماية هواة رياضة ركوب الأمواج.

وقالت الهيئة في تغريدة لها على موقع «تويتر» إنه تم إغلاق نحو 20 كيلومتراً من الشواطئ، بعد أن تعرضت امرأة لعضة في فخذها من سمكة قرش، بينما كانت تسبح في شاطيء «ميريمبولا» الرئيس.

ورصد المارة زعانف وحيوان ضخم، طبقاً لما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس» الأسترالية للأنباء نقلاً عن المفتيش بهيئة الإسعاف بولاية نيو ساوث ويلز، روبرت وايتني.

ونقل عن واتني قوله: «ما يمكن أن نراه هو أن المريضة تعرضت للعديد من الجراح، فيما كان يمكن أن يكون حدثاً مرعباً».

يشار إلى أن الهجمات المميتة لأسماك القرش في المياه الأسترالية زادت ثمانية أضعاف في 2020، ما يجعله العام الأكثر دموية منذ عام 1934.



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