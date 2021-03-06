ديزني لاند ومتنزهات كاليفورنيا الترفيهية تستأنف نشاطها أول أبريل

المصدر: لوس أنجليس - رويترز

أعطى مسؤولو الصحة في ولاية كاليفورنيا الأميركية الضوء الأخضر، أمس، لديزني لاند التابعة لوالت ديزني وغيرها من المتنزهات الترفيهية لاستئناف نشاطها بطاقة محدودة ابتداء من أول أبريل بعد إغلاق دام نحو عام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة بكاليفورنيا إن السعة ستكون قاصرة على ما يتراوح بين 20 في المئة و30 في المئة.

وقال كين بوتروك ، رئيس منتجع ديزني لاند ، في بيان إن القرار يعني "إعادة آلاف الأشخاص إلى العمل ومساعدة الأعمال التجارية المجاورة ومجتمعنا بأكمله".

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