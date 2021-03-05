أين تذهب..«فارزي كافيه».. نكهة منقطعة النظير لعطلة نهاية الأسبوع

رفع الطهاة الموهوبون في «فارزي كافيه» مرة أخرى الستار عن مفهوم استثنائي، حيث ابتكروا قائمة غداء جديدة لعطلة نهاية الأسبوع من وحي وجبة «تيفين» الإنجليزية - الهندية التقليدية، أو ما يُعرف بوجبة منتصف النهار في شبه القارة الهندية في القرن الـ19. فأعادوا إحياء هذه الوجبة بلمسة فارزي #Farzified العصرية لإضفاء نكهة منقطعة النظير على عطلة نهاية الأسبوع.

يستطيع الضيوف الانغماس في هذه التجربة كل جمعة وسبت اعتباراً من 19 فبراير من الساعة الواحدة ظهراً حتى الخامسة بعد الظهر، في فرعَي «فارزي كافيه» في سيتي ووك ومول الإمارات. وأفضل وقت للاستمتاع بوجبة «التيفين» هو بعد جولة تسوّق صباحية شيّقة مع الأصدقاء والعائلة، حيث تأخذ هذه الاستراحة الضيوف في رحلة إلى عالم زاخر بالنكهات الهندية العصرية، بالاقتران مع نكهات أوروبية آسرة. فمع كل طبق، يختبر سكان المدينة متعة من نوع آخر. تتوافر قائمة عطلة نهاية الأسبوع الخالية من المشروبات الروحية مقابل سعر تنافسي جداً، وهو 129 درهماً، وتشمل خياراً من خمسة أطباق يمكن مشاركتها، إضافة إلى كعكة واحدة أو برغر، وطبقين جانبيين، وطبق واحد من الحلويات ومشروبَي صودا بانتا أو شاي الكرك.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الأطباق المثالية للمشاركة على غرار شات البوملي والشمام إلى جانب التوست الفرنسي المكسوّ بالزبادي بالتوت المثلج والمحضّر بلمسة فارزي #Farzified مع المسالا، التي تقدم مع فاصولياء ديسي المطهية ورقائق شيبس عُمان، تزيد التجربة متعة.

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