فيلم “توم أند جيري” الجديد يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حققت النسخة الجديدة من فيلم الرسوم المتحركة ذو الشهرة الواسعة "توم أند جيري" إيرادات بلغت 13.7 مليون دولار في دور السينما بأمريكا الشمالية بعد يومين على طرحه.

Give yourself a little TLC as the kids enjoy the cat and mouse MVPs. Tom & Jerry is NOW PLAYING in theaters and streaming on @HBOMax! See it your way: https://t.co/KABkY9JsjE #TomAndJerryMovie pic.twitter.com/BCA9CsfzUB — Warner Bros. Pictures (@wbpictures) February 28, 2021

وتصدر الفيلم الذي عرض للمرة الأولى قبل أكثر من 80 عاماً، قائمة الأكثر كلمات البحث الأكثر بحثاً عالمياً على محرك البحث "جوجل”.

وأعلنت “وارنر برذرز”، المنتجة أن الفيلم الجديد سيكون متاحا بأربع لغات وسيعرض يوم 5 مارس في جميع السينمات حول العالم.

Celebrate the weekend and leave the family in some very capable paws. Tom & Jerry is NOW PLAYING in theaters and streaming on @HBOMax! See it your way: https://t.co/KABkYa13Ie #TomAndJerryMovie pic.twitter.com/h2zlP67iv2 — Warner Bros. Pictures (@wbpictures) February 27, 2021

وتم اختيار شهر فبراير بشكل خاص لعرض الفيلم وذلك لأنه يصادف الذكرى الـ81 عاماً على مرور أول ظهور توم وجيري Tom & Jerry للعالم، على شاشات التلفزيون عام 1940.

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