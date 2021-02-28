جدل في قبرص بسبب أغنية تمجد الشيطان

المصدر: نيقوسيا - أ.ف.ب

أثارت الأغنية التي اختارتها قبرص، لتمثيلها في مسابقة «يوروفيجن» الغنائية الأوروبية، جدلاً على الجزيرة المتوسطية، إثر تهديد مجهولين بـ«إحراق مبنى» الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وقد بثت قناة التلفزيون العامة (سي واي بي سي)، للمرة الأولى الأربعاء، الأغنية التي تحمل عنوان «إل ديابلو» (الشيطان بالإسبانية)، بصوت المغنية اليونانية إيلينا تسانغرينو.

وقد أبلغت القناة العامة الشرطة عن تلقيها اتصالاً من جهة مجهولة، يهدد بإحراق مبنى التلفزيون.

كما نشرت نقابة لمدرّسي التعليم الديني في المدارس بياناً، حضّت فيه على التراجع عن هذا الاختيار.

وأبدت النقابة «هولها»، إزاء كلمات الأغنية التي اختيرت لتمثيل الجزيرة في المسابقة الغنائية الأوروبية المقررة في مايو، قائلة إن المغنية «تمجد الشيطان، وتكرس له حياتها وتحبه».

كذلك تساءلت عن المعايير، التي اعتمدت «لاختيار أغنيات بهذه النوعية الرديئة».

وتساءلت النقابة: «لماذا يصعب لهذه الدرجة اختيار فنانين من جزيرتنا، بإمكانهم ترويج ثقافتنا وتقاليدنا الموسيقية؟».

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