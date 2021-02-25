القضاء المصري يلزم أحمد عز بمضاعفة نفقة "توأم زينة"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

قضت محكمة أسرة في مصر، قبول دعوى مقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، تطالب فيها بزيادة نفقة توأمها إلى 60 ألف جنيه شهريًا، بدلًا من 30 ألف جنيه. بحسب " المصري اليوم"

وأمرت المحكمة بإلزام أحمد عز بزيادة نفقة توأم زينة، إلى 60 ألف جنيه شهريا، بعدما قدم محامي الأخيرة خلال الجلسة السابقة حافظة مستندات تحتوي على تحريات تفيد بامتلاك أحمد عز فيلا جديدة، إضافة إلى شرائه سيارة بورش، وطلب من المحكمة زيادة نفقة طفلي موكلته.

وكانت محكمة أول درجة قضت العام الماضي بإلزام عز بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه للتوأم، إلا أن زينة أقامت الدعوى للمطالبة بتزويد المبلغ

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