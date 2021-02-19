أين تذهب.. مطعم «جايا».. طاقة جذابة وسخية وحيوية

افتتح مطعم «جايا»، المطعم اليونان - المتوسطي المنشأ في دبي، تراساً جديداً، يتوسع عبر قرية بوابة مركز دبي المالي العالمي. محاطاً بنبات الجهنمية الأنيقة والعناصر الإغريقية التقليدية، ويفتح الفناء الآن من الساعة 12 ظهراً يومياً، ما يتيح للضيوف الاستمتاع بأجواء ترحيبية للمجتمع والرفقة والمأكولات.

ويحتفل الفناء بالراحة التي توفرها الأجواء اليونانية الراقية، إذ تقدم طاقة جذابة وسخية وحيوية ترحب بالجميع للمشاركة في المأكولات والفرح والمحادثات. مع الثقافة المنسوجة في كل عنصر من عناصر المفهوم، تم استلهام الشرفة الجديدة من الحب اليوناني للهواء الطلق.

ويقدم المطعم مأكولات متواضعة ورائعة، برعاية فريق طهي خبير، المكونات العالية الجودة وذكرياتهم عن اليونان، وتم تصميم القائمة لتقديمها في طبقات.

ويتم تشجيع الضيوف على تجربة مجموعة مختارة من الأسماك الطازجة والمأكولات البحرية يومياً من المياه العذبة، حيث يمكن للرواد اختيار الأسماك والمأكولات البحرية يدوياً وطهيها حسب تفضيلاتهم.

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