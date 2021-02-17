نسخة عربية من برنامج «تحدي النجوم»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت أبوظبي للإعلام عن عرض النسخة العربية من برنامج المسابقات الكوميدي الشهير «تحدي النجوم - Celebrity Game Face»، اعتباراً من اليوم 17 فبراير الجاري، بالتعاون مع «إن بي سي يونيفرسال فورماتس». ويعتبر البرنامج أول نسخة محلية من البرنامج الأصلي، وتتولى شركة «إن ميديا بلاس»، التي أنتجت عدداً من أشهر البرامج التلفزيونية، مثل: «إكس فاكتور»، و«أراب آيدول»، و«قول وراي»، وسيكون البرنامج من 13 حلقة مدة كل منها 60 دقيقة، وستتولى الفنانة الكوميدية المصرية، شيماء سيف، تقديم النسخة العربية المحلية من البرنامج، بمشاركة نخبة من المشاهير من دولة الإمارات والعالم العربي.

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