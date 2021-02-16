سيارة تدهس والد مغنية الراب الشهيرة ميناج

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

قُتِل والد مغنية الراب الأميركية نيكي ميناج، في حادث مروري بالقرب من نيويورك، إذ دهسته سيارة لاذ سائقها بالفرار، على ما أفادت الشرطة أمس.

وأوضحت شرطة نيويورك أن روبرت مراج (64 عاماً) كان يسير في أحد شوارع مينولا في جزيرة لونغ آيلاند عندما صدمته سيارة.

وأشار المصدر نفسه الى أن السائق فرّ، فيما نقل مراج إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأضافت الشرطة أن «التحقيق جارٍ». وكانت المغنية البالغة 38 عاماً المولودة في ترينيداد وتوباغو، والتي ترعرعت في حي كوينز في نيويورك، القريب من المكان الذي قُتل فيه والدها، فاجأت جمهورها في سبتمبر 2019 بإعلانها عزمها الابتعاد عن الساحة الفنية للتركيز على حياتها العائلية، غير أنها عادت عن هذا الإعلان، ووعدت بإصدار أغنيات جديدة تضاف إلى سلسلة نجاحاتها.

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