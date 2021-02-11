إلتون جون ومايكل كين يروّجان للقاح بطرافة

المصدر: لندن - رويترز

شارك اثنان من أشهر فناني بريطانيا، المغني إلتون جون، والممثل مايكل كين، في دعاية طريفة تحث الناس على التطعيم للوقاية من مرض «كوفيد-19».

يستغرق المقطع 90 ثانية، ويظهر فيه جون (73 عاماً) كأنه في تجربة أداء تمثيلي، فيما يظهر كين في مشهد آخر وهو يتلقى التطعيم.

ويظهر جون في الدعاية، التي أذيعت أمس، كأنه يشارك في تجربة أداء تمثيلي للحصول على دور في الإعلان، وفي أجواء طريفة يوجّه المخرج انتقادات لمهارات جون في التمثيل ولأدائه «المفتعل»، إلى أن بدأ تقليد طريقة مايكل كين في الكلام.

ويغني جون جزءاً من أغنيته «آي ام ستيل ستاندنج» (مازلت صامداً)، قبل أن يقاطعه المخرج: «شكرا إلتون.. سنخبرك بالنتيجة».

وبعد ذلك يظهر كين (87 عاماً) ويقول «مرحباً، اسمي مايكل كين، تلقيت للتو لقاحاً للوقاية من (كوفيد)، لم يكن الأمر مؤلماً»، ثم يوجه المخرج الشكر لكين قبل أن يقول «أخبروا هذا الآخر (جون) بأنه لم يحصل على الدور».

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