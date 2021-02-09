دراجة لورنس العرب «براف» تعود إلى الحياة... من فرنسا

المصدر: فرنسا-أ ف ب

يعاود مصنع في منطقة تولوز في جنوب غرب فرنسا هذا العام إنتاج دراجات «براف» النارية الإنكليزية الفخمة التي شكّلت أسطورة في فترة ما بين الحربين العالميتين، وساهم ارتباطها بالجاسوس الإنكليزي الملقّب لورنس العرب في إكسابها شهرتها.

ويرى تييري هنرييت، المدير التنفيذي لـ«براف سابيريور» التي ستتولى من الآن فصاعداً إنتاج «رولز رويس» الدراجات النارية، أن «براف كانت أجمل دراجة نارية».

أما المدير العام ألبير كاستين فيقرّ بأن في الأمر «سرقة تراث»، لكنه يقول إنها «مصنوعة بطريقة جيداً جداً»، ملاحظاً أن «الإنكليز يغفرون كل شيء». ويؤكد أن دراجات «براف» الجديدة حظيت بمباركة النادي الإنكليزي للعلامة التجارية الذي زار أعضاؤه تولوز على دراجاتهم العائدة إلى ثلاثينات القرن الماضي.

وتعود الشهرة الأسطورية لهذه الدراجات إلى لورنس العرب، إذ امتلك سبعة منها، وقتل وهو يقود السادسة من دون أن تسنح له فرصة التمتع بقيادة السابعة. فالجاسوس البريطاني كان يجوب الريف الإنكليزي على دراجته من نوع «براف»، بل وشارك في تطويرها. وتوقف مصنع نوتنغهام عن تصنيعها عام 1940 نظراً إلى تخصيصه للجهود الحربية. وقد يصل ثمن النماذج «التاريخية» من هذه الدراجات النارية إلى 500 ألف يورو في المزادات العلنية.

ومن المتوقع أن ينتج مصنع «براف سابيريور» الحديث جداً في سان جان قرب تولوز نحو 100 من هذه الدراجات النارية خلال العام 2021.

وقال تييري هنرييت الذي استحوذ على العلامة عام 2018 «لدينا زبائن في نحو 12 بلداً أوروبياً، وفي روسيا وأستراليا والمكسيك وقريباً الولايات المتحدة». وتتراوح أسعار هذه النماذج الثلاثة بين 60 ألف و100 ألف يورو «باستثناء الطلبات الخاصة».

ويجري العمل راهناً على وضع اللمسات الأخيرة على إنتاج عشر من هذه دراجات «أستون مارتن» النارية العصرية هذه، المصنوعة من مواد راقية كالتيتانيوم والكربون والفولاذ المقاوم للصدأ...

ويقول تييري هنرييت «ما أريده هو أن تكون كل أجزاء الدراجة النارية (...) جميلة ورائعة ومثيرة للاهتمام من الناحية الفنية!».

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