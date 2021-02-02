"Lockdown" كلمة انجليزية تفرض نفسها على "الألمانية" في 2020

المصدر: برلين -د ب أ

اختارت لجنة تحكيم من علماء لغة في ألمانيا كلمة "Lockdown" (الإغلاق) باعتبارها الدخيل الإنجليزي الأكثر تأثيرا في اللغة الألمانية عام 2020.

وأعلنت اللجنة برئاسة عالم اللغة الألمانية أنتول شتيفانوفيتش في برلين: "ما أقنع لجنة التحكيم بكلمة "Lockdown" بجانب دورها المحوري في النقاش حول تدابير احتواء الجائحة هو اندماجها السريع في المفردات الألمانية".

وأضاف شتيفانوفيتش أن الكلمة لها طابع خاص، وتم استخدامها مع تركيبات لغوية ألمانية مثل "انتهاكات الإغلاق" (Lockdown-Verstöße).

وتكرم مبادرة "الدخيل الإنجليزي للعام" سنويا منذ عام 2010 المساهمة الإيجابية للغة الإنجليزية" في اللغة الألمانية. ومن الكلمات التي وقع عليها الاختيار في السنوات الماضية، "مؤثر" (Influencer)، و "عاصفة قذارة" (Shitstorm)، التي تستخدم في وصف حالة من الجدل العنيف.

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