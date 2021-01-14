إيطاليا: إعادة فتح المتاحف في «المناطق الصفراء»

المصدر: روما - أ.ف.ب

أعلن وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، أمس، رغبة الحكومة في إعادة فتح المتاحف بالمناطق الأقل تضرراً من وباء «كوفيد-19»، وكذلك تمديد حالة الطوارئ حتى 30 أبريل المقبل. وقال إن «المتاحف، وهي أماكن ترمز لثقافة البلاد، سيعاد فتحها في المناطق الصفراء». وستدخل الإجراءات حيز التنفيذ السبت المقبل.

وتتوزع المناطق الـ20 في إيطاليا حالياً على ثلاث فئات: صفراء وبرتقالية وحمراء، استناداً إلى شدة الوضع الوبائي فيها، وتراجع لجنة علمية تقييم الوضع أسبوعياً.

كذلك، أعلن سبيرانزا رغبة الحكومة في تمديد حالة الطوارئ بسبب الوباء، حتى 30 أبريل المقبل.

وأضاف: «هذا الأسبوع، شهدنا تدهوراً.. يجب ألا نخدع أنفسنا، الوباء ينتشر مجدداً». وأشار إلى أن «هناك 12 منطقة عالية الخطورة»، يجب تصنيفها منطقة برتقالية.

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