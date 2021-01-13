المغرب ..الإعدام للمتهم في جريمة قتل واغتصاب شغلت الرأي العام

المصدر: الرباط-أ ف ب

أصدرت محكمة مغربية حكما بالإعدام في حق المتهم الرئيسي في جريمة قتل واغتصاب طفل خلفت في سبتمبر الماضي صدمة وغضبا عارمين في المملكة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المغربية. وعثر على جثة الطفل عدنان ابن الحادية عشرة بعد خمسة أيام من الجريمة في حين شعبي بطنجة حيث كان يعيش مع عائلته.

وقضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة في شمال المغرب بإدانة المتهم الرئيسي (24 عاما) بجناية "القتل العمد مع سبق الإصرار والاختطاف والحجز والتغرير بقاصر". وحكمت على ثلاثة أشخاص آخرين كانوا يشاركونه المسكن الذي وقعت فيه الجريمة، بالسجن أربعة أشهر لعدم التبليغ عن الجناية.

وأوقف المتهم الرئيسي منتصف سبتمبر بعد بضعة أيام على الجريمة التي هزت الرأي العام المغربي مثيرة دعوات واسعة لإعدام الجاني. علما أن تنفيذ الأحكام بالإعدام معلق في المغرب منذ 1993، وسط مطالب حقوقيين بحذفها من القانون الجنائي.

وكانت عائلة الضحية نشرت صورته بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أبلغت الشرطة عن اختفائه. كذلك نشر بعض رواد تلك المواقع مشاهد ضعيفة الجودة التقطتها إحدى كاميرات المراقبة، يظهر فيها الصبي وهو يمشي برفقة شخص مجهول، تبين لاحقا أنه المتهم الرئيسي.

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