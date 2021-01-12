إيطاليا تطلق أكبر محاكمة لمئات أعضاء المافيا

المصدر: روما - أ.ف.ب

تنطلق غداً محاكمة مئات الأعضاء المفترضين في مافيا ندرانغيتا، أكثر المافيات الإيطالية نفوذاً، في إطار مسار قضائي موسع هو الأكبر من نوعه منذ عقود، يُتوقع استمراره أكثر من عامين.

وسيجري خلال الجلسات الاستماع إلى 355 متهماً، بينهم قادة سياسيون، وعناصر في الشرطة، ورجال أعمال، إضافة إلى 900 شاهد و400 محامٍ، داخل قاعة استُصلحت خصيصاً لاستضافة هذه المحاكمة غير الاعتيادية، وهي الأكبر منذ ثلاثة عقود، في قلب كالابريا، أفقر المناطق الإيطالية، حيث تنشط المافيا بقوة. ووافق 58 شاهد ادعاء على كسر قاعدة الصمت (أوميرتا)، لكشف أسرار عصابة مانكوزو وشركائها.

وخلال جلسة تمهيدية، عُقدت أخيراً، تطلبت تلاوة أسماء المتهمين ثلاث ساعات، وعلى رأسهم الزعيم المافيوي لويجي مانكوزو، القابع في السجن منذ نحو 20 عاماً.

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