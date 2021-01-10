«الركض لتحقيق الأمنيات» يستقطب مشاركات كثيفة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استقطبت النسخة الثالثة من سباق الركض لتحقيق الأمنيات، الذي انطلق في أبوظبي، أمس، مشاركات كبيرة من جميع الأعمار والجنسيات، في أجواء عائلية حفلت بالمرح والترفيه وسط إجراءات وقائية.

وأشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية، هاني الزبيدي، بالجهود المبذولة لدعم المؤسسة، من خلال نشر رسالتها الإنسانية النبيلة بين أفراد المجتمع، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، علاوة على دعم تحقيق أمنيات الأطفال المرضى.

وأضاف: «نأمل أن يحمل عام الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، الصحة والسلام والأمان لجميع البشر في كل أرجاء العالم»، وتابع الزبيدي: «نتطلّع قُدماً إلى أن تشكل مبادراتنا وفعالياتنا، خلال هذا العام، منصة للعمل الخيري والإنساني، الذي ينعكس إيجابياً على إسعاد الإنسان على أرض الفرص الواعدة، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية، ويعيش فيها الجميع وفق قيم التسامح والاحترام والانفتاح، من خلال تحقيق المزيد من الأمنيات، ورسم البسمة على وجوه الأطفال المرضى مع عائلاتهم في ربوع أرض السلام والمحبة».

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