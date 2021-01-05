شابة أردنية بوجوه عديدة.. تقلد المشاهير من باب الحارة حتى ترامب

المصدر: عمان - رويترز

تبقى آلاء بليحة خلف جدران غرفتها لساعات، تضع على وجهها مساحيق التجميل. لا تستعد آلاء لقضاء سهرة خارج المنزل، بل تنشغل بشيء آخر، وهو تحويل شكلها وهيئتها لتصبح نسخة أخرى من نجوم المجتمع وشخصياته الشهيرة.

تصف فنها بأنه ابتعاد عن الملل والرتابة. وتوضح الشابة التي تخرجت في كلية الفنون وتبلغ من العمر 27 عاماً، أنها تعلقت بهذا الفن منذ الطفولة عندما كانت ترسم الشوارب على وجهها في تقليد لشخصيات برنامج تلفزيوني سوري.

انتقلت آلاء إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتعرض مواهبها، وتمتع المتابعين عبر نشر مقاطع فيديو تقلد فيها المشاهير.

وتقول إن الأمر يستغرق ما بين ثلاث وسبع ساعات لوضع اللمسات الأخيرة على شخصية واحدة من شخصياتها. وتضيف أنها تنتقي شخصيات تحبها لتجعل منها موضوعاً لفنها، وتستجيب أحياناً لرغبات متابعيها عندما يطلبون منها تقليد شخص بعينه، كما كانت الحال مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمطرب الراحل فريد الأطرش.

وتضيف «بعد ما أخلص هاد الميك آب لازم أعمل سكيتش هو بغني أحاول أقلده عشان يزبط لأنه معظم الوقت لازم تكون تقلد الشخصية وحركاتها وتعابير الوجه عشان يُبين معك».

وعن بداياتها تحكي: «إحنا كنّا واحنا صغار نعمل مسلسل باب الحارة.. نرسم شوارب وهاي القصص بِعدين شوي شوي صرت أعمل مقالب بأهلي أرسم على وجهي وأطلع أعمل فيهم مقالب خصوصاً أمي.. سامحيني بعد هيك في يوم قررت بدّي أعمل فنان سنوب دوج عملته ونشرت الموضوع هيك كان بس ستوري (قصة) يعني كان مزح.. الناس عجبها صار تطلب أسماء فنانين إني أقلدهم».

وعلى الرغم من أن الفنانة الأردنية تستخدم هوايتها لأغراض التسلية والترفيه فحسب، إلا أنها تأمل في أن تُلفت مهاراتها الأنظار، وأن تساعدها في العمل في إنتاج الأفلام.

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