البرازيل: حرائق الغابات تبلغ أعلى مستوياتها

المصدر: ريو دي جانيرو - أ.ف.ب

سجلت حرائق الغابات أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات في البرازيل، وبلغت زيادتها خلال سنة نسبة قياسية قدرها 12.7%، واندلع نصفها تقريباً في منطقة الأمازون، وفقاً للإحصاءات التي أصدرها (الأحد) المعهد الوطني لأبحاث الفضاء.

وشهدت منطقة الأمازون البرازيلية 103 آلاف حريق، بزيادة سنوية تقارب 16%، من إجمالي 222798 حريقاً في كل أنحاء الأراضي البرازيلية في العام المنصرم، وفق التقرير الذي يلجأ إلى صور الأقمار الاصطناعية لتتبع حرائق الغابات وأعمال إزالتها.

ويشمل هذا الرقم أيضاً أكثر من 22 ألف حريق في منطقة بانتانال الواقعة في جنوب الأمازون، وهي محمية للتنوّع البيولوجي وأكبر الأراضي الرطبة على كوكب الأرض، وقد أتت الحرائق على ربع مساحتها.

وتعتبر منطقتا الأمازون وبانتانال أهم نظامين بيئيين في العالم.

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