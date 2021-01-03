ترميم وإنقاذ 29 تمثالاً في معابد الكرنك

المصدر: الأقصر - د.ب.أ

افتتح وزير السياحة والآثار المصري، الدكتور خالد العناني، أمس، مشروع ترميم مجموعة من تماثيل الكباش داخل معابد الكرنك في مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور مصطفى وزيري، إن «المشروع تضمن ترميم وحماية 29 تمثالاً وإنقاذها من الدمار». وأضاف أن «المشروع تضمن رفع التماثيل من موقعها، ثم عمل خندق وردمه للحيلولة دون وصول المياه الجوفية للتماثيل مجدداً، ثم إعادة وضع التماثيل في مكانها مرة أخرى فوق قواعد أعدت لحمايتها، بجانب خضوع كل تمثال لأعمال ترميم وحماية لمكوناته ونقوشه بمعرفة فريق من الآثاريين والمرممين المصريين».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news