تشييع بيير كاردان عائلياً في باريس

المصدر: باريس - أ.ف.ب

يتوقع أن تكون مراسم تشييع المصمم الفرنسي بيير كاردان، الذي توفي الثلاثاء الماضي، محصورة في العائلة، كما كشف النعي الذي نشرته صحيفة «لوفيغارو»، أول من أمس، وسيقام التشييع في باريس، لكنّ تاريخه لم يُعلّن.

وجاء في النعي أن «مراسم التشييع ستقام في مقبرة مونمارتر بالدائرة السادسة عشرة من باريس، وستكون خاصة بالعائلة، وتتبعها مواراة جثمان الراحل الثرى». ولم تعلن العائلة الموعد الدقيق للتشييع. وقال مصدر قريب منها إن قداساً تذكارياً سيقام، أواخر يناير الجاري، في العاصمة.

وتوفي كاردان، المولود لمهاجرين إيطاليين، والذي أصبح رجل أعمال ذائع الصيت عالمياً، الثلاثاء الماضي، عن 98 عاماً بالمستشفى الأميركي في منطقة نويي غرب العاصمة الفرنسية. ويعد كاردان من أهم أصحاب التصاميم الاستشرافية، وأحد الأسماء الطليعية في عالم الألبسة الجاهزة.

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