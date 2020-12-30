الأميرة اليابانية كاكو تبلغ 26 عاماً

المصدر:
  • طوكيو - د.ب.أ
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بلغت الأميرة اليابانية كاكو، الابنة الثانية لولي العهد الأمير أكيشينو وولية العهد الأميرة كيكو، 26 عاماً، أمس.

وذكرت وكالة «جي جي برس» اليابانية للأنباء أنه بينما تشعر الأميرة كاكو بالقلق بشأن الوضع الحالي المتعلق بتفشي فيروس «كورونا»، إلا أنها تواصل ممارسة أنشطتها من خلال الإنترنت في مقر إقامتها.

وأفادت وكالة القصر الإمبراطوري بأن الأميرة شاركت في 35 حدثاً عبر الإنترنت منذ شهر مايو الماضي، من بينها الاستماع مع أفراد عائلتها إلى شرح تفسيري بشأن الفيروس من جانب خبراء.

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