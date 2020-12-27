إيطالي وحيداً في العيد.. يتصل بالشرطة طلباً للصحبة

المصدر: روما - د.ب.أ

شعر رجل إيطالي متقاعد (94 عاماً) بالوحدة خلال عطلة عيد الميلاد، فقرر البحث عن شخص يشاركه المناسبة عبر الاتصال برقم الطوارئ.

وقال الرجل الذي يعيش في ألتو رينو تيرمي، بالقرب من مدينة بولونيا الإيطالية للشرطة: «لا أفتقد أي شيء، أنا أفتقد فقط شخصاً يمكنني أن أتناول معه مشروب عيد الميلاد».

وسأل الرجل: «هل لديكم أي شرطي يمكن أن يأتي إلى منزلي لـ10 دقائق»، مضيفاً أن أولاده يعيشون بعيداً، ولبّت الشرطة طلب الرجل، ووصلت الشرطة إلى منزله بعد قليل وشاركه شرطيان الاحتفال بالمناسبة.

ووفقاً لبيان الشرطة الإيطالية، فقد سرد الرجل للشرطيين نوادر من خبراته أثناء الحرب العالمية الثانية، وأجرى اتصالاً بالفيديو لأقاربه وبجواره الشرطيان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news