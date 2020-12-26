عروض سبا في فندق ريكسوس ذا بالم دبي

استعداداً لاستقبال موسم الأعياد والعطلات بأجواء من البهجة والاحتفالات، يقدم أنجانا سبا بفندق وأجنحة ريكسوس ذا بالم دبي، منتجع دبي المتكامل الأول من نوعه بواجهة تطل على شاطئ البحر، عرضين من الباقات الخاصة التي لا يمكن تفويتهما خلال شهر ديسمبر لهذا العام.

ويمكن للسيدات تدليل أنفسهن من خلال الاستمتاع بجلسة سبا متكاملة «ثلاثة في واحد» يوم الإثنين من كل أسبوع في الحمام المستوحى من الثقافة الأصلية.

تبدأ الجلسة بمقشر ومجدد لخلايا الجسم يستمر لمدة 30 دقيقة يتكون من مزيج من حبوب القهوة المنعشة وزيت اللافندر النقي، حيث يهيِّئ البشرة للاستفادة من مزايا الشوكولاتة المذهلة، ثم يوضع قناع الجسم الرائع لمدة 30 دقيقة، وهو مصنوع من شوكولاتة عضوية داكنة ونقية 100% مع الزيوت العطرية الأساسية، ثم يليه تدليك الظهر المهدئ لمدة 30 دقيقة. جلسة علاجية إيجابية تثير الحواس، حيث يساعد قوام المكونات الغني المذهل على ترطيب البشرة وتغذيتها، بينما تعمل مضادات الأكسدة في الكاكاو والكافيين على تحفيز الدورة الدموية، وتمنح البشرة تألقاً صحياً، وبسعر620 درهماً للشخص.

كما يمكن للرجال الاستمتاع، يوم الأربعاء من كل أسبوع، بباقة تدليل من السبا، بالسعر نفسه، مع عرض «اثنين في واحد» الذي يقدمه الحمام التركي الأصيل في أنجانا سبا. ويتضمن العلاج المجدد لحيوية البشرة جلسةً علاجية خاصة بالحمام التركي لمدة 45 دقيقة، حيث تخضع البشرة أولاً لجلسة تقشير وتنظيف باستخدام صابون زيت الزيتون الطبيعي النقي، ما يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة، ثم تليها جلسة تنظيف مهدئة بالصابون الرغوي وتدليك الجسم لمدة 30 دقيقة. وجلسة حمام خاصة لمدة 45 دقيقة، ثم يعقبها تدليك الظهر لمدة 30 دقيقة.

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